In altri tempi, la partita tra, per un tifoso della, non sarebbe stato altro che un aperitivo calcistico serale prima di dedicarsi ad altro. Succede invece che, oggi, lo scontro tra De Rossi e De Zerbi diventi il terreno di battaglia tra chi vorrebbe l’esonero di Massimiliano Allegri e chi, invece, difende a spada tratta il tecnico livornese.L’equazione è semplice: De Zerbi è l’allenatore diventato – anche suo malgrado -, emblema del giochismo da contrapporsi al risultatismo allegrista. Ha perso, clamorosamente, e questo è il primo terreno di scontro: qui sono gli AllegriIn a esultare e ironizzare contro il fronte opposto. Un interesse così spinto per i risultati dell’ex allenatore del Sassuolo sarebbe difficilmente spiegabile, se non in questo contesto che vede sempre al centro la figura di Massimiliano Allegri. E lo stesso vale dall’altra parte: De Rossi è il nuovo che avanza, ha trasformato la Roma rispetto a José Mourinho. In questo caso, sono gli AllegriOut a segnare un punto: visto? L’allenatore conta, cambiare può rivoluzionare una squadra, anche quando la rosa non viene considerata all’altezza.Insomma, la verità è che del Brighton, della Roma, di De Zerbi e De Rossi in fondo interessa poco ai tifosi della Juventus. Il tema del dibattito resta Massimiliano Allegri e sarà così almeno fino alla fine della sua esperienza in bianconero. Si spera, solo fino alla fine della sua esperienza in bianconero. E non oltre.