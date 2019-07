Joao Cancelo è destinato a lasciare la Juventus nell'estate di mercato in corso. Il sostituto designato, però, non è tra i nomi che più convincono i tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Fabio Paratici avrebbe allertato Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United, per prendere il posto del terzino portoghese sulla fascia destra.