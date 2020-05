Terzino o esterno alto per lui non fa differenza, Cuadrado prende palla e inventa. E ora che con il lavoro di Sarri ha migliorato anche la fase difensiva, è un giocatore ancora più completo.: secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, Cuadrado ha partecipato a 95 azioni pericolose (considerando almeno 10 passaggi e un tiro in porta), una in più di Zielinski e quattro in più di Pjanic. E se fosse lui il vero regista della Juve?ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI