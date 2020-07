2









Stadi a porte chiuse, dalla panchina e in campo si sente quasi tutto. Alcune volte i messaggi arrivano forti e chiaro. E' successo stasera per esempio, quando Pjanic va a terra per un intervento di Joao Pedro e l'arbitro non interviene; passa qualche minuto e dalla panchina bianconera si sente una voce: "E che fai lo spettatore? Se l'arbitro non lo vede chiamalo". Accento toscano, inconfondibile: Maurizio Sarri. L'allenatore della Juve ce l'aveva con il quarto uomo che non ha chiamato il fallo del brasiliano sul centrocampista bianconero. Conseguenza: arriva l'arbitro e lo ammonisce. Diffidato, salterà la prossima partita. Uno sguardo ai social, immediato il commento di Maurizio Crosetti: "Sarri, diffidato, riesce a farsi ammonire e dunque a saltare la festa scudetto di sabato. Vabbé, tanto lui resta comunque negli spogliatoi".



Nella gallery qui sotto il tweet di Crosetti