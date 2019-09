Da una parte la partita contro la Spal, dall'altra il mercato: la Juventus è alla caccia di un terzino per la prossima stagione e vuole muoversi in tempo per anticipare la concorrenza. Paratici continua a monitorare il belga del Psg Thomas Meunier, che aveva già seguito in estate ed è in scadenza di contratto con il club francese; tra gli altri profili che piacciono ai bianconeri, ci sono quelli di Achraf Hakimi (in prestito al Dortmund ma di proprietà del Real Madrid), Youcef Atal del Nizza e Denzel Dumfries del Psv.