Andrea Barzagli è pronto a tornare alla Juventus. Dopo il ritiro, con tanto di emozionante saluto all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, nell'occasione in cui i bianconeri e il difensore hanno alzato al cielo la coppa per l'ottavo scudetto consecutivo, Barzagli ha deciso di tornare nel mondo del calcio. Ovviamente, non come calciatore, ma all'interno dello staff.



IL RITORNO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'ex difensore e bandiera del club farà parte dello staff tecnico di Maurizio Sarri, che lo aveva chiamato fin dal suo arrivo a Torino per un colloquio per proseguire insieme l'avventura in bianconero. Tutto dovrebbe definirsi dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Intanto, Barzagli in estate ha preso parte al corso di allenatore a Coverciano, per prepararsi al meglio all'appuntamento.