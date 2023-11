Solo 48 ore ci separano dal derby d'Italia, conche sono pronte a darsi battaglia per contendersi il primato della classifica. Per i bianconeri però la sfida avrà un sapore particolare, dato che in caso di vittoria potrebbero candidarsi seriamente come antagonisti dei nerazzurri per la lotta allo scudetto. Per far si che questo avvenga servirà una una prova esemplare da parte di tutti i giocatori che verranno mandati in campo da mister, soprattutto dagli attaccanti, che in questo ultimo periodo si sono mostrati al di sotto delle loro reali potenzialità, a partire da Dusanche non trova il gol da quasi due mesi.- Ecco perchè quella contro l'Inter sarà una gara con una rilevanza maggiore per il centroavanti serbo, che nel frattempo è stato inondato di messaggi di affetto dai tifosi bianconeri che hanno commentato sotto l'ultimo post condiviso da DV9 sul suo profilo Instagram. Il grido è all'unisono ed è mirato a caricare Vlahovic per la super sfida di domenica: 'E' arrivato il momento di far vedere chi sei', oppure: 'purgali e zittiscili tutti'. Di seguito alcuni dei messaggi che circolano sui social.