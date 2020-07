A cinque giornate dalla fine, per lo scudetto sarà ancora Juventus-Inter. Nonostante le critiche e i blackout dell’ultimo periodo, la squadra di Sarri ha mantenuto la prima in posizione in classifica, mentre i nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive dopo le battute d’arresto contro Bologna e Hellas Verona. Proprio così, il copione di qualche mese fa si sta ripetendo, anche grazie ad una Lazio irriconoscibile nel calcio post-covid, che ha strappato un punto contro l’Udinese dopo tre sconfitte pesanti. In questo scenario si è intrufolata l’Atalanta, squadra più in forma della Serie A e ora a -7 dalla capolista.



CALENDARI A CONFRONTO – E dunque è derby d’Italia, quest’anno vinti entrambi dalla Juventus. Il più pesante fu il secondo, quello dell’8 marzo, che affievolì le speranze scudetto dell’Inter, aumentando il divario tra le due in classifica. A distanze di cinque mesi siamo sorprendentemente punto e capo, è ancora derby d’Italia. La Juve lunedì ha un’importante match point per estromettere la Lazio definitivamente dalla corsa scudetto. Poi Udinese, Sampdoria, Cagliari e infine la Roma, ultimo big match della stagione che la squadra di Sarri spera di giocare già con lo scudetto in tasca. Mancano 9 punti alla gloria, ma l’Inter farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote. Le sfide di Conte sono più impervie, con Roma, Napoli e Atalanta ancora da affrontare, senza dimenticare Fiorentina e Genoa che lottano per la salvezza. Calendari a confronto, la Juventus gode di un bel vantaggio. Vietato sbagliare.