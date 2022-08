È ancora (e sempre) lala squadra più amata d'Italia. Il dato è stato confermato anche dall'ultima ricerca periodica multicliente Sponsor Value di StageUp e Ipsos. I bianconeri sono tifati da 8 milioni e 56 mila tifosi, su un totale di 24 milioni e 562 mila (lo 0,16% in meno rispetto allo scorsa stagione). Seguono il Milan (4 milioni e 167 mila) e l'Inter a circa 3,9 milioni. Le tre big raccolgono insieme il 67% dei tifosi in Italia. Ci sono poi Napoli (2,6 milioni) e Roma (1,8), con cui si arriva all'84%. Da segnalare, negli ultimi anni, la crescita di Fiorentina, Torino e Udinese. In calo Atalanta e Bologna.