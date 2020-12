Blerim Dzemaili è rimasto stupito dai 750 gol in carriera di Cristiano Ronaldo: "Molti giocatori non riescono nemmeno a fare 750 partite, figuriamoci se arriva a tutte queste reti. E' un fenomeno - ha detto il centrocampista ex Torino, Parma, Napoli e Bologna a Sky Sport - e meno male che c'era qualcuno che diceva che avrebbe faticato nel campionato italiano". Cristiano invece sta annientando tutti, continuando a segnare a suon di record... bianconeri.