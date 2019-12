Blerim Dzemaili e Sinisa Mihajlovic: due dei punti fermi del Bologna, salvo l'anno scorso e già a 22 punti quest'anno. Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, il centrocampista racconta l'impatto del tecnico serbo: "L'anno scorso? E’ arrivato col sorriso e portando la serenità di cui necessitavamo: “Ragazzi, voi avete addosso una qualità pazzesca, non potete stare lì in basso, è assurdo”. E dal primo giorno ha dato un’idea di calcio. Ora lo posso dire: fosse arrivato un mese dopo, oggi saremmo in B. Quando venne da me, disse: ”Devi farmi la differenza, sennò sei un giocatore perso”. Mi diede una scossa e una carica pazzesche".



SULLA VISITA IN OSPEDALE - "Durante il viaggio, Bigon dice: “Ragazzi, andiamo a trovare Sinisa”. Applausi. Lì, nell’andare e nel vederlo alla finestra, si è visto il volersi bene. L'intervallo di Brescia? Tramite il suo staff, ci disse anche di avere coraggio, di giocare. A me due giorni dopo disse: “Blerim, ascolta: la prossima volta non portare tuo fratello. Grazie”. Aveva ragione: avevo giocato male. Le sue capacità e credibilità sono aggreganti. Anche con lui questo ambiente è diventato una vera famiglia".