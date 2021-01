Blerim Dzemaili conosce bene la Serie A per averci giocato con le maglie di Napoli, Bologna. Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista svizzero ha analizzato la corsa scudetto, svelando la sua favorita: 'L'Inter ha una rosa più ampia e la possibilità di cambiare tanti giocatori in ogni ruolo, in una stagione particolare come questa può diventare decisivo. Conte ha un centrocampo incredibile che soltanto la Juventus poteva permettersi negli anni passati: Vidal è tornato al top, Barella è imprescindibile e Brozovic insostituibile".