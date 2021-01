3









Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la rottura tra Dzeko e la Roma è ormai netta e soprattutto insanabile. L'attaccante si è infatti presentato a Trigoria con il nuovo agente, Alessandro Lucci, così da discutere le modalità di un divorzio che resta comunque difficile. Comunque, Edin ci prova. Non vuole fare un passo verso Fonseca, ha deciso di lasciare la Capitale. Come avrebbe voluto fare già in estate, quando è stato a un passo dalla Juventus.



L'AGENTE MUOVE I FILI - Dunque, Lucci si è mosso. E ha sondato le disponibilità di Inter e Juventus: per CM, entrambe le squadre nutrono dubbi sull'affare e per ora non vogliono affondare. Khedira e Bernardeschi possono essere pedine di scambio, ma per Pinto la situazione è ancora tutta da valutare. Ad oggi, infatti, l'unica proposta è arrivata dal West Ham: è la sola squadra a pagare il maxi stipendio da 7,5 milioni di euro. E Dzeko non ne è entusiasta. AI MARGINI - Anche la Roma ormai vuole cedere l’attaccante, visto che proseguire un rapporto burrascoso da qui a fine stagione sarebbe infruttuoso per tutte le parti in causa. Dzeko resterà ai margini da qui alla gara col Verona di domenica, 24 ore prima della fine del mercato invernale. Poi si vedrà. Dipenderà tutto dal destino di Fonseca.