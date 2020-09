1









Dunque, alla fine, in bianconero arriverà Edin Dzeko? Pare proprio di sì. Il Corriere dello Sport in edicola sottolinea come manchi soltanto il via libera di Milik alla Roma, e soprattutto come Pirlo voglia il centravanti anche prima dell'inizio del campionato. Ecco, a grandi passi verso il traguardo, nonostante il tempo che passa e il 'sì' del centravanti polacco che continua a farsi aspettare. Intanto, Edin ha voglia di Juve. Per il Corriere, "il centravanti bosniaco aspetta con ansia di poter iniziare la nuova avventura. La chiamata di Pirlo lo ha lusingato, così come lo allettano la prospettiva di giocare accanto a Ronaldo e la possibilità di competere per un titolo. Quello con la Juve sarebbe l'ultimo grande contratto della carriera".