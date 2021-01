1









Edin Dzeko è in rottura con Paulo Fonseca. L'attaccante bosniaco non è stato convocato per la partita contro lo Spezia e potrebbe lasciare i giallorossi già in questa sessione di mercato. La Juve non è particolarmente interessata, ma se dovesse presentarsi l'occasione giusta potrebbe sfruttare la situazione delicata in casa Roma. Prima di dare via l'ex City però, i giallorossi dovranno prendere un sostituto: e secondo La Gazzetta dello Sport non sarà né Diego Costa, né Lorente, profili del genere non sono ritenuti compatibili con il nuovo progetto della società.