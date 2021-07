Nel senso che il giocatore, per i giallorossi, potrebbe anche partire. Ma non lo farà in forma gratuita: la Roma ha già posto il veto su questo tipo di operazione per il bosniaco, tornato capitano sotto la guida di José. Scrive Gazzetta: "Tutto questo, però,. L’attaccante ha 35 anni, un contratto fino al 2022 e uno stipendio da 7,5 milioni netti, di cui la Roma si sgraverebbe volentieri. La dirigenza, però, sa bene due cose. La prima è che non è facile trovare un attaccante migliore del bosniaco (più prolifico sì, più capace di giocare con i compagni è dura); la seconda è che – qualora la proprietà accettasse di dare la lista gratuita al giocatore (e l’ipotesi è stata ventilata) – il giocatore non avrebbe problemi a trovare una squadra di prima fascia che lo ingaggi.Proprio per questo la società giallorossa ha già posto il veto a una cessione gratuita".