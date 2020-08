Edin Dzeko è l'obiettivo numero uno per l'attacco della nuova Juve che oggi ha ricominciato a lavorare alla Continassa. Il bosniaco ha scalato posizioni superando anche Milik, è il preferito di Pirlo. Per portarlo a Torino, però, bisognerà convincere la Roma a farlo partire. Il pressing bianconero aumenta e secondo il Corriere dello Sport il giocatore sarebbe tentato dal trasferimento in bianconero; giovedì l'agente del giocatore si incontrerà con il CEO della Roma Guido Fienga per definire il futuro.