All'indomani della super sfida tra Juve ed Inter, non si placano le polemiche per lo scarso arbitraggio di Irrati e di tutta la sua squadra, che hanno condizionato la gara con dei gravi episodi da moviola. Diverso invece l'animo dei giocatori nerazzurri, in totale clima di festa dopo aver espugnato l'Allianz Stadium per la seconda volta nella loro storia. Anche Edin Dzeko ha voluto manifestare la gioia che circola nell'ambiente nerazzurro e lo ha fatto attraverso un post condiviso sui suoi account social.'Che partita, che vittoria! Tre punti enormi. Grandi ragazzi: vittoria pesante. Ora avanti così'.