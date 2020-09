L’avvento di Alvaro Morata alla Juventus ha di fatto chiuso la strada ad un deluso Edin Dzeko, che si era promesso sposo alla Juventus ed a 34 anni d’età ambiva all’occasione giusta per vincere trofei. Lui si sta continuando ad allenare da vero professionista e adesso è pronto a tornare al cento per cento agli ordini di Fonseca, con cui, per la verità, ha avuto qualche dissapore. Come riporta Calciomercato.com, la suggestione Allegri sulla panchina della Roma potrebbe far tornare il sorriso sulla faccia di Dzeko. Infine, c’è una strada alternativa: se il club capitolino dovesse improvvisamente chiudere per Milik, per l’ex Manchester City si riaprirebbe la pista Inter.