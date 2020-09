Edin Dzeko ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra Italia e Bosnia di domani ma l'attaccante nel mirino della Juve non ha dato nessuna indicazione sul suo futuro. Queste le sue parole: ​"Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po' particolare, né noi né l'Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ripetere, risultato a parte, la bella prestazione fatta a Torino contro gli azzurri. Florenzi ha detto che se sarà necessario non esiterà a darmi un calcione e lo stesso potrei fare io? Alessandro è un amico e lo resterà sempre. Fa sempre piacere giocare contro l'Italia, purtroppo però adesso non siamo al massimo".