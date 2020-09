1









Edin Dzeko, a Rai Sport, parla dopo Italia-Bosnia.



GOL - "Non vedevo l'ora? Sempre, non solo oggi".



ITALIA - "Avevo ragione io, non siamo fisicamente al 100% né noi, né l'Italia. Mancava tempo e brillantezza, alla fine la partita era equilibrata anche se l'Italia ha avuto più la palla. Noi una, due palla gol come lui".



BONUCCI - "Meglio giocare con Leo? Giocato tante volte contro Leo e questi ragazzi, ci conosciamo bene, sempre piacere giocare qui e contro l'Italia. Contento di aver preso un punto".



JUVENTUS - "C'è possibilità che diventi compagno di Bonucci? L'ho detto ieri, non è il momento di parlare di mercato. C'è la nazionale e c'è da rispettare queste partite. Manca un'altra poi parliamo".