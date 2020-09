Un sorriso... di troppo. Nel senso che fa riflettere, che fa immaginare, che fa intravedere un futuro certamente particolare per Edin Dzeko. Il capitano della Roma, questa sera impegnato (e in gol) con la sua Bosnia contro la Nazionale di Roberto Mancini, ha salutato in maniera affettuosa e particolare Leonardo Bonucci, capitano a sua volta degli azzurri. Una foto in particolare li ritrae mentre scherzano con tanto di pacche sulla spalla: i due chiaramente si conoscono da tempo, tante battaglie tra nazionali e Serie A, dove Dzeko gioca ormai da diverse stagioni. In tanti ci hanno visto un indizio di mercato: avranno ragione? Solo il tempo potrà dirlo...