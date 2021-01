Dzeko rompe con la Roma, per lui c'è l'Inter in pressing. Ma non solo. Come scrive calciomercato.com, "alla finestra però c'è anche la Juventus. Lì, in attesa. Pronta a intervenire se dovesse esserci l'occasione giusta per affondare il colpo. I bianconeri, così come l'Inter, sono in attesa di una punta per completare il reparto offensivo. Nell'estate scorsa Paratici è stato a un passo da Dzeko: col giocatore c'era l'accordo totale e serviva un solo tassello per sbloccare il suo arrivo a Torino, ma il mancato arrivo di Milik a Roma ha fatto saltare tutto. Qualche mese dopo i bianconeri possono riprovarci. Più lontana l'ipotesi West Ham: l'attaccante a Roma sta bene ma la rottura con l'allenatore lo allontana dalla capitale, e se dovesse andare via vorrebbe farlo per un top club. Proprio come Inter e Juve".