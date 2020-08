1









Today is the day. Oggi è il giorno. Edin Dzeko incontrerà la Roma per fare il punto sul suo futuro, per capire se andare avanti insieme oppure separarsi e qundi sposare la causa Juventus (l'Inter parte decisamente dietro). E' il giorno di Dzeko, ma anche quello del ritiro in casa Roma. Fonseca ha convocato il bosniaco con la speranza di convincerlo a restare, sa però che non dipende solo dall'ambiente. CONFUSO - La Gazzetta dello Sport parla di un "ragazzo confuso, che sa quanto sia importante Roma e la Roma nella sua vita, ma sa anche che la corte della Juventus (e di Andrea Pirlo) è forte e quella bianconera potrebbe essere l’ultima carta della sua vita per vincere qualcosa anche in Italia". Non si sottovaluti la voglia di vincere di Edin: l'ha fatto in Germania, si è ripetuto in Inghilterra. La Roma ha fissato il prezzo: 15 milioni di euro, ma aspetterà naturalmente l'ultimo ok di Dzeko prima di formalizzare la cessione. Juve mai così vicina.