Non convocato per la prossima partita, Edin Dzeko è in rottura con l'allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si sente sicuro sulla panchina giallorossa, così a fare le valigie potrebbe essere proprio l'attaccante bosniaco. Tra i club interessati, oltre all'Inter, c'è proprio la Juventus che era stata a un passo dall'attaccante nell'ultima sessione di mercato. Quella di Dzeko è una pista che si potrebbe riaprire in questi giorni, con i bianconeri ancora a caccia di una punta.