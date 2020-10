Dejà-vu Dzeko. Un anno fa fu ad un passo dall’Inter, qualche settimana fa il suo passaggio alla Juventus sembrava cosa fatta, e invece è rimasto a Roma. E come l’anno scorso, per il bosniaco si parla di rinnovo. Come riporta Calciomercato.com, al cigno di Sarajevo è stata offerta una spalmatura dell’attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro non più fino al 2022, ma fino al 2023. Un’idea già studiata durante il periodo del lockdown e ora avvallata anche dai Friedkin.