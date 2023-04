L'attaccante dell'Inter, Edin, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV N1 Sarajevo, dove è tornato a parlare dei fatti incresciosi avvenuti nella sfida di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, con il centroavanti Romelu Lukaku che è stato preso di mira.'Contro la Juve sono, si è già detto e scritto molto. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e volevo ringraziarli in questo modo. In quel momento ho sentito che regalare la maglia fosse il minimo che potessi fare e li ringrazio per il loro supporto. Abbiamo avuto un buon rapporto sin dal primo giorno del mio arrivo all'Inter, sono molto grato per questo'.