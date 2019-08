Edin Dzeko ha rinnovato, nella giornata di ieri, il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2022. Un "colpo" a sorpresa per i giallorossi, che hanno trattenuto il centravanti dopo un'estate da "promesso sposo" dell'Inter di Antonio Conte. E ora il tecnico nerazzurro, dopo aver giovato del mancato accordo tra Juventus e Manchester United che gli ha regalato Romelu Lukaku, si ritrova con una grande incognita per il secondo acquisto richiesto al club in attacco. Le opzioni si riducono e il tempo stringe, in vista della deadline alle trattative fissata per il prossimo 2 settembre.



VUOLE DYBALA - Conte, però, un'idea ben chiara già ce l'ha. Vuole Paulo Dybala dalla Juventus e, secondo quanto riportato da La Repubblica, starebbe spingendo Beppe Marotta a forzare i tempi per concludere l'acquisto. L'idea di uno scambio con Mauro Icardi è di vecchia data, come vi abbiamo raccontato da tempo su ilBiancoNero.com, ma nessuna reale trattativa in merito è stata avviata. Potrebbero essere questi i giorni giusti per intavolare l'affare, anche se Fabio Paratici è restio nel considerare l'Inter come opzione tra le possibili per cedere Dybala. Neanche un ricco conguaglio potrebbe convincerlo, se il Paris Saint-Germain dovesse restare una destinazione possibile. Viceversa, più si avvicina il 2 settembre, più la pista nerazzurra potrebbe acquisire importanza.