L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport riguardo a ripresa del campionato fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole dell'attaccante dei giallorossi sulla Serie A: "Ripresa degli allenamenti a inizio maggio? È una cosa molto delicata. Sicuramente la cosa più importante è la salute della gente. In questo momento lo sport non è in prima fila. Tutti noi lo amiamo ed è parte delle nostre vite. Quando non ci sarà più pericolo sarà giusto finire il campionato".