Antonio Di Gennaro, a TMW, ha parlato dei nomi per l'attacco della Juventus: "Chi può far fare il salto di qualità alla Juventus? Dzeko sì. A parte l'età, è uno dei più forti se ha motivazioni e concentrazione al massimo. Dzeko è la Roma, quando vuole giocare fa girare la squadra. Non rimane troppo: Lukaku è all'Inter, Haaland al Borussia, Lewandowski al Bayern... Di quel livello ce ne sono pochi. Milik è un buon giocatore, ma non lo vedo in una grandissima squadra, e l'ho sempre detto. Per le caratteristiche che ha può essere come Benzema al Real".