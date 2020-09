12









Edin Dzeko è pronto a firmare con la Juventus ma questa sera l'attaccante bosniaco sarà a disposizione di Fonseca per la partita contro il Verona. Una situazione strana e ancora legata ad Arek Milik che deve risolvere alcune pendenze col Napoli prima di svolgere le visite mediche con la Roma. Ieri, tra l'altro, il polacco ha svolto altre visite per conto del club giallorosso per testare il ginocchio operato anni fa. Test che anticiperanno le visite mediche che si svolgeranno nei prossimi giorni. Fatto sta che la Juve attende ancora l'ok dell'ex attaccante dell'Ajax e del Napoli. Uno scenario che non lascia tranquilli tanti tifosi che su Twitter si stanno sfogando in queste ore: "Come è possibile che per avere il nuovo numero 9 siamo ad aspettare i comodi di De Laurentiis?", si chiedono in molti. I tifosi della Juve aspettano il nuovo numero 9 ma iniziano a perdere la pazienza...



