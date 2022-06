Con Dybala e Lukaku sempre più vicini a vestire la maglia dell'Inter, l'indiziato numero 1 per lasciare i nerazzurri è ora Edin Dzeko. Il bosniaco è sceso nelle gerarchie di Inzaghi, ma potrebbe comunque restare in Italia: come riferisce Calciomercato.com, la Juventus potrebbe pensare a lui come vice-Vlahovic; ma anche il Real Madrid potrebbe fare lo stesso ragionamento per quanto riguarda Benzema. Un duello certificato anche dai bookmaker, che quotano a 5 l'approdo di Dzeko alla Juve o al Real entro il 31 agosto.