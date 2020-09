8









Si sarà divertito a veder giocare la Juventus di Pirlo, nella sua testa già si immagina là davanti, a far sportellate per servire Cristiano Ronaldo e Kulusevski. Edin Dzeko ha le idee chiare, vuole vestire la maglia bianconera il prima possibile, ma ad intralciare i suoi piani c’è sempre il polacco Arek Milik, che in attesa del trasferimento a Roma si allena da solo, a Castel Volturno.



STALLO - Dal canto suo la situazione è la stessa da qualche giorno. L’accordo per liberarsi dal Napoli non c’è ancora, a causa di una serie di contenziosi (due multe, stipendi arretrati) che sottendono diversi milioni a cui nessuno vuole rinunciare. Per questo c’è stallo, il braccio di ferro tra ex Ajax e Aurelio De Laurentiis sta facendo slittare il walzer degli attaccanti. Facendo spazientire la Juve.



DZEKO PREME – Anche perché il presidente partenopeo, come scrive Tuttosport, non è convintissimo della formula dell’operazione Milik, un prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 15 più 7 di bonus. Valutazione ok, ma le modalità non lo fanno impazzire, cosa che – si legge – non porta ad escludere nuovi slittamenti o una incredibile rottura. In ogni caso, domenica prossima c’è Roma-Juve e Dzeko vuole giocarla da avversario, da bianconero. Per questo il cigno di Sarajevo farà di tutto per convincere la Roma a liberarlo, a prescindere dall’arrivo di Milik. Nel caso in cui nei prossimi giorni non vengano registrati sviluppi significativi, il CFO Paratici prenderà in considerazione il piano B (Giroud, Cavani, Morata). Perché le lancette scorrono, la maglia numero 9 deve essere indossata il più presto possibile.