La Roma farà decidere a Edin Dzeko. Il centravanti giallorosso, l'anno scorso a un passo dall'addio, sembra essere nuovamente destinato a partire. Direzione? Juve. O forse Inter. Ecco, deciderà appunto Edin, che ha un ottimo rapporto con l'amministratore giallorosso Fienga e che oggi rientrerà a Roma anche per parlare con la dirigenza. Pronto a riprendere intanto la preparazione, ma anche a vedere sul tavolo quali offerte sono arrivate: il Corriere dello Sport sottolinea quanto non ci sia tutta questa voglia di cambiare. Intanto, potrebbe presto approdare in giallorosso Milik, sempre più lontano dai bianconeri nonostante l'accordo raggiunto tra le parti (manca quello tra bianconeri e Napoli).