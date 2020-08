Entrambi hanno superato i 30 anni, entrambi possono ancora dire la loro e rappresentare occasioni di mercato, entrambi però hanno un peso specifico a bilancio potenzialmente elevato, anche se in questo caso è l'uruguaiano in aria di addio con il Barcellona a "vincere" il duello. E allora, chi prendere?Pirlo, Nedved e Paratici riflettono per scegliere al meglio l'attaccante che sostituisca Gonzalo Higuain, che saluterà prima della fine del mercato. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, Nedved sta portando avanti i contatti con il Pistolero, che ha chiesto una buonuscita di 25 milioni di euro ai blaugrana, con cui è sotto contratto fino al giugno del 2021. Suarez, però, alla Juve e agli altri club interessati, come l’Atletico Madrid, continua a chiedere un ingaggio da almeno 14 milioni a stagione, a cui si aggiunge un ricco bonus alla firma, compreso di commissioni di 15-20 milioni. Cifre che la Juve ritiene eccessive, per questo accelera con fiducia verso Dzeko. Il bosniaco, oltre ad essere low cost,