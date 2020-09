Nell'edizione odierna de Il Messaggero le domande non riguardano più l'ormai certa permanenza di Edin Dzeko. Semmai, è il 'come' a preoccupare. Si legge sul quotidiano: "Domenica sera contro la Juventus a indossare la fascia di capitano sarà Edin Dzeko, lo stesso calciatore che appena 10 giorni prima aveva le valigie in mano per trasferirsi a Torino. Così ha deciso lo spogliatoio (e Fonseca), accantonando per il momento l’idea di eleggere capitano Lorenzo Pellegrini per proseguire la tradizione di capitani romani e romanisti. I tifosi su radio e social network sono spaccati: c’è chi ha visto come un tradimento la decisione di Edin di andare a giocare nella squadra eterna rivale dei giallorossi e chi, invece, non scorda che è uno degli attaccanti più prolifici della storia della Roma".