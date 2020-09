"Edin è un grande giocatore, di livello mondiale. Ha tutto: tecnica, corsa e dribbling. Mette in difficoltà ogni linea difensiva". Basterebbero queste parole di Leonardo Bonucci per classificare la prova di Edin Dzeko. Alla guida della sua Bosnia contro l'Italia, ieri sera, l'obiettivo dell'attacco bianconero ha dato sfoggio di tutte le sue abilità, risultando tra i migliori in campo. E anche i giornali sono d'accordo.



