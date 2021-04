Edin Dzeko torna al gol e torna a parlare a Sky: "Per me la fascia è sempre stata un onore, ma io gioco per la Roma, non per la fascia, e darò sempre il massimo per la Roma. Questo conta, nient'altro. E' difficile pensarci adesso, abbiamo una semifinale da giocare e otto gare di campionato. Poi vediamo... E' dura. Certe cose erano difficili da accettare, ma io sono sempre stato forte di testa e questa è una cosa molto importante. Questa è una cosa che alla fine mi ha portato sempre avanti, come in questa situazione. Non torno indietro, la cosa importante è la Roma. Non la fascia, Dzeko o altro..."