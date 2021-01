1









Edin Dzeko nelle ultime ore avrebbe detto no alla proposta del West Ham. L'attaccante bosniaco lascerà la Roma solo per un grande club. In questo senso, avrebbe ancora chance la Juventus, che però si è mostrata ancora fredda davanti alla possibilità di portare il quasi ex capitano giallorosso a Torino. Non è più una situazione simile a quella vissuta in estate: i bianconeri hanno bisogno di un centravanti per i prossimi sei mesi, non vogliono impegnarsi per un'operazione onerosa e con pochi sbocchi per il futuro. Dzeko, intanto, aspetta e cerca di capire quale sarà il suo futuro. Alla Juve andrebbe volentieri, ovviamente...