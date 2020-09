1









Edin Dzeko è ad un passo dalla Juventus. Andrea Pirlo aspetta la sua scelta numero uno per l'attacco, il bomber che ha sempre voluto e che sarebbe perfetto per affiancare Cristiano Ronaldo ma non solo. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Un centravanti di manovra, che possa arretrare aprendo spazi nell’area avversaria, è un elemento essenziale in un simile contesto tattico. E rende stuzzicante anche l’utopia inseguita all’inizio della scorsa stagione da Sarri: ossia il super tridente con Ronaldo, Dybala e appunto un centravanti. Detto che la soluzione più semplice è sempre disponibile (alle ali già in rosa si è aggiunto Kulusevski che avrà parecchie occasioni), Pirlo potrebbe anche ragionare sulla formula extralusso