Il trasferimento di Dzeko alla Juve è legato al sì di Arek Milik. Come scrive La Gazzetta dello Sport, "il giocatore ha chiesto una pausa di riflessione per questa scelta importante per la sua carriera. Gli oltranzisti sostengono che è addirittura disposto ad andare a scadenza, con il rischio concreto di restare fuori rosa al Napoli. Solo proclami? L’attesa non sarà lunga, presto Milik deciderà. Due scenari possibili".