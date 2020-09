Edin Dzeko e la Juve hanno un accordo di massima così come i bianconeri ce l'hanno con la Roma. Il trasferimento del bosniaco però è in stand-by perché i capitolini non hanno ancora l'accordo col Napoli per Milik. E ora rischia di inserirsi l'Inter perché Dzeko è sempre un pallino di Antonio Conte. Come si legge su Il Corriere della Sera: “La società bianconera continua a giocare su più campi, tenendo aperta la porta all’ingaggio di Suarez, ma così facendo rischia clamorosi inserimenti sul bosniaco". Silvano Martina, agente di Dzeko, ha incontrato ieri Marotta e Ausilio, ufficialmente per parlare di Daniele Padelli, ma sullo sfondo potrebbe esserci anche il 9 della Roma.