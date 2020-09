Una nuova figlia e una nuova vita? Per Edin Dzeko le due cose non andranno necessariamente di pari passo. Anzi, stando a ciò che racconta Gazzetta.it, il centravanti bosniaco sarà in campo a Cagliari. Ovviamente con la maglia giallorossa. "Basterà questo legame innegabile con la città a far rimanere il bosniaco a Trigoria anche la prossima stagione? Per adesso lui sembra convinto di voler andare alla Juventus e la Roma sembra non voler opporre resistenza, a patto però di trovare un sostituto (e la trattativa Milik per ora non si è sbloccata). Tra una settimana parte il campionato, la sensazione è che entro i primi giorni della prossima settimana tutto verrà chiarito. In un senso o nell’altro", si legge sul sito di Gazzetta.