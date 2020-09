Oggi abbiamo fatto il punto della situazione sul prossimo arrivo di Edin Dzeko alla Juventus: l'attaccante della Roma approderà a Torino nei prossimi giorni, mentre si lavora per far sostenere ad Arkadiusz Milik le visite mediche già domani per potersi trasferire in giallorosso in tempo per la prima di campionato. Nel suo matrimonio con la Vecchia Signora, Dzeko porterà con sé una ben più giovane signora: Amra Silajdzic, sua moglie da sei anni.

EDIN E SIGNORA - Nata a Sarajevo come Dzeko, ma due anni prima (del 1984 lei, dell'86 lui), Amra fa la modella ed è anche attrice, specializzata soprattutto nel partecipare a video musicali: ha lavorato con Enrique Iglesias e altri artisti. La sua carriera decollò dopo la vittoria, a 16 anni, del concorso "Metropolitan Top Model" a Parigi. Insieme la coppia ha avuto tre figli: Una, nata nel 2016, Dani, nato nel 2018, e Dalia, nata... sabato scorso!

