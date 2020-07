A Pressing Serie A, Claudio Raimondi, esperto di calciomercato, ha parlato della possibilità che Dzeko possa andare alla Juventus: "Edin Dzeko? Non rimarrà a Roma, perché ormai lo stipendio è troppo pesante. La Juventus lo ha messo nel casting dei numeri 9 che possono sostituire Gonzalo Higuain, ma è in cima ai desideri di Antonio Conte. La priorità è per l’Inter, e lo stesso giocatore vuole l’Inter".