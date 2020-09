Sembra non avere fine la saga Edin Dzeko. Il bosniaco è in panchina in Verona-Roma e attende di volare a Torino nelle prossime ore, dopo che Milik avrà risolto tutte le pendenze con il Napoli. Tra il polacco e gli azzurri balla un milione di euro frutto di vecchie multe che De Laurentiis vuole riscuotere. Ma l'allungamento dei tempi ha fatto perdere la pazienza alla Roma che secondo quanto riporta Il Tempo ha chiesto uno sconto di 5 milioni di euro sul costo del cartellino. Prima della partita ha parlato ai microfoni di Dazn Mkhitaryan dichiarando: "Dzeko? Oggi l'ho visto con noi, è parte della squadra, non posso dire niente, domani è un altro giorno, possiamo parlare domani"