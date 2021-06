Di nuovo Edin Dzeko, un anno dopo. La Juventus ci riprova, sfruttando la sponda della Roma e il gradimento di Allegri. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come la questione non verrà risolta in pochi giorni, ma appartiene a un progetto molto chiaro che l’allenatore ha condiviso con Andrea Agnelli. Dopo i flirt dello scorso mese di agosto Paratici, che era ancora il direttore sportivo, aveva raggiunto un accordo di massima per il trasferimento sulla base di 17 milioni, ma tutto saltò dopo le visite mediche di Arek Milik e l'improvviso dietrofront. Era già della Juve e invece tutto cambiò.



Oggi, l'idea ritorna e dopo una stagione complessa, Dzeko ha perso valore sul mercato, a 35 anni e a soli 12 mesi dalla scadenza di contratto, può partire quasi gratis. A bilancio è contabilizzato ormai intorno al milione e mezzo. A Trigoria non vogliono regalare un attaccante importante, ma così potrebbero alleggerire i conti dal suo importante stipendio. Dzeko aspetta sviluppi e senza troppi pensieri, senza forzare. Dal canto proprio, la Juventus potrebbe sottoporre a Dzeko un contratto di due anni con opzione per il terzo a circa 5 milioni netti.