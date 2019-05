Edin Dzeko è sempre più vicino all'Inter. Come riporta Sky Sport, il centravanti bosniaco lascerà la Roma al termine di questa stagione per diventare il nuovo "numero 9" della squadra che - con tutta probabilità - sarà allenata da Antonio Conte.



ADDIO A ICARDI - Dzeko in, Icardi out: sì, perché l'Inter in attesa del gigante giallorosso si prepara a salutare il proprio centravanti. La "scomparsa" dal sito di Suning è solo l'ultimo indizio dell'imminente trasferimento di Maurito: la società nerazzurra non lo contempla nel progetto tattico della prossima stagione e su di lui sta lavorando da tempo la Juventus.