8









"Dov'è il ringiovanimento?". In effetti, difficile dare torto ai tifosi della Juventus. Che per questo strano mercato restano in attesa perenne che qualcosa - o meglio: qualcuno - sblocchi gli affari in entrata dei bianconeri. Complicata, la situazione per Paratici. Il quale, oltre a incassare il 'no' deciso di Higuain e Khedira alla rescissione del contratto, sta continuando a valutare le migliori opzioni per il ruolo di centravanti. Il primo nome? Quello di Edin Dzeko. Molto più di Milik (con cui la Juve ha già un accordo d'ingaggio, fissato a 5 milioni di euro) e molto più di Jimenez, messicano del Wolverhampton. Il nove della Roma ha già incassato l'okay di Andrea Pirlo, non esattamente quello dei tifosi: si aspettavano colpi interessanti e di prospettiva. Edin ha 34 anni...



Leggi i commenti nella gallery qui in basso