Secondo il Corriere dello Sport, Edin Dzeko ha deciso e "la Juve non ha altre idee in testa, neppure quella di Suarez, che è stato offerto insistentemente ma chiede ingaggi inarrivabili". Dunque, per il quotidiano romano, il centravanti bosniaco va a Torino, e la Roma gira i soldi che arriveranno dalla Juventus direttamente al Napoli, ancora da convincere perché - nel maxi affare che coinvolge Under e Riccardi - De Laurentiis vuole ancor più soldi dei 10 + 2 di bonus che verosimilmente spenderà Paratici per arrivare al centravanti bosniaco. Giovedì ha sciolto le riserve, Dzeko: il suo procuratore, Silvano Martina, è andato a casa sua, dove ha incontrato Edin e tutta la sua famiglia. Dzeko aveva già scelto la Juventus, in comune accordo con sua moglie.